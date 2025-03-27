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Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi

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Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan eski Türkiye güzeli Banu Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten kadın Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerde bulunan eski Türkiye güzeli Banu Ö. (40) Beykoz'da gözaltına alındı.

Erdoğan'a hakaret eden eski güzel, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Emniyette işlemleri biten şüpheli kadın, Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerin ardından kadının üç hafta gözlem altında tutulmasına karar verilmesinin ardından şüpheli Banu Ö., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (28)

Haber YorumlarıDeep Fake:

Bu çıldıran Güzelimize Allahtan şifa diliyorum daha çok çıldıracaksınız. :)

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Yorum Beğenme84
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Haber Yorumlarıdehide:

Olması gereken yapılmış tebrik ederim. Akıl sağlığı yerinde olan birinin Reisi desteklememesi mümkün değildir.Bu kadar güzel işler yaparken bu kadar halk için çalışırken nankörlük yapılması akıl sağlığının bozuk olduğunu gösterir.

Yorum Beğen244
Yorum Beğenme120
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Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

İçindeki şirretin yüzüne vurmuş hali .Bu suratı gören yedi mahalle öteye kaçar,hamile kadınlar düşük yapar,çocukların dili tutulur .

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Yorum Beğenme47
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

SORUYORUM: bir insan erdoğanı neden sevmez? yolsuzluk yapıyor diyorsanız, siz daha bld bşk iken fazlasını yaptınız. torpil yapıyor deseniz,''bakanlığa dhkpc lileri dolduran chp li mehmet mogultay ne dedi, '' ne yani ülkücüleri mi işe alacaktım' demedi mi? bilim teknoloji deseniz, sizin devrinizde 1945 te ilk ampulü ürettiniz, erdoğan devrinde teknolojide ilk 10 arasına girdik. zorbalıkta elinize kimse su dökemez. 52 insanı şapka takmıyor diye siz astınız.siz hangi konuda daha iyisiniz erdoğandan

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Haber YorumlarıRotzek:

Hopa birde bu eksikti, neresi güzel bunun. güzelki gerizekaliliga engel değildir.

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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

ÇILDIRTMAYA DEVAM KE . ....

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Haber YorumlarıXeyati 2:

eski Türkiye güzeli bu ise yeni Türkiye'de ne oluyor yüzünden belli.

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Haber YorumlarıBilge Tanrıöver :

Bu ne çirkinlik böyle !!!

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Haber YorumlarıAsil Türk:

Sonunda kininizden çıldırıyorsunuz.Hani demokrasi iyi bir şeydi. Hani egemenlik kayıtsız şartsız halkındı.Demek ki cildirtmaya devam.

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Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıEmin emin:

Çıldırın çıldırın çıldırın çıldırın, çıldırın çıldırın,reis için çıldırın

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme18
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