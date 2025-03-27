Cumhurbaşkanına hakaret eden eski Türkiye güzeli akıl hastanesine sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerde bulunan eski Türkiye güzeli Banu Ö. (40) Beykoz'da gözaltına alındı.

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Emniyette işlemleri biten şüpheli kadın, Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerin ardından kadının üç hafta gözlem altında tutulmasına karar verilmesinin ardından şüpheli Banu Ö., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.