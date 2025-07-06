Erdek'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı

Erdek'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde, motosiklet sürücüsü arkadan çarptığı otomobil nedeniyle hafif yaralandı. Tedavi amaçlı hastaneye kaldırılan sürücünün durumu iyi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 41 ANL 826 plakalı motosikleti kullanan Mustafa K. (21), aynı yönde seyreden 78 SS 104 plakalı Orhan E. (59) idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, tedbir amaçlı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki sürücünün de alkolsüz olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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