Erdek açıklarında arızalanan teknede mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
Balıkesir Erdek'te makine arızası nedeniyle sürüklenen 15 metrelik teknede bulunan 7 kişi, KIYEM-4 botuyla güvenli şekilde kurtarıldı.
Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 15 metre boyundaki teknede bulunan 7 kişi, ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, arıza nedeniyle denizde sürüklenen tekneye KIYEM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. Ekipler tarafından yedeklenen tekne, güvenli şekilde Narlı İskelesi'ne çekilerek emniyete alındı.
Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı