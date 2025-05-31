Erdek'te Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Erdek'te Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Erdek'te Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde dün gece meydana gelen kavgada Nurettin Keskin hayatını kaybetti. Olay, Atatürk Mahallesi'nde yaşandı ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Keskin, sopayla darp edilerek kesici aletle yara aldı. Şüpheliler gözaltına alındı.

Erdek'te kavga: 1 ölü

BALIKESİR - Erdek'te dün gece meydana gelen kavgada Nurettin Keskin hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Molla Ahmet Sokak'ta meydana geldi. Selahattin N.ve Bulut N.sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle ile Nurettin Keskin ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Nurettin Keskin sopayla darp edilerek ardından kesici alet ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Nurettin Keskin'in kanlar içerisinde yerde kalmasının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtılar. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Nurettin Keskin'in hayatını kaybettiği belirlenirken Selahattin N. ve Bulut N. yakalanarak polis tarafından gözaltına alındı.

Keskin'in cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BASRİ TUNCAY ERTAN - 3.Sayfa
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