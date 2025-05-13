Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun, biz de duyalım

DEM Partili Bakırhan'ın cevap vermediği soru: Muhataplarına sorun
Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi

Rusya-Ukrayna barış masasında olacak mı? Trump İstanbul kararını verdi

Erdek'te Kaçak Alkol Operasyonu: 100 Litre Sahte Votka Ele Geçirildi

Erdek'te Kaçak Alkol Operasyonu: 100 Litre Sahte Votka Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 100 litre sahte votka, 20 litre sahte viski ve 30 litre sahte şarap ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, bir ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda, 100 litre sahte votka, 20 litre sahte viski, 30 litre sahte şarap ile 2 adet fermantasyon aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Jandarma yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor

Şampiyon takım ona emanet! Süper Lig'e geri dönüyor
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.