Erdek'te Genç Kız Sevgilisi Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

Erdek'te Genç Kız Sevgilisi Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 22 yaşındaki Dilruba Elif Çetin, sevgilisi Burak İ. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası Burak İ. yakalandı ve soruşturma başlatıldı.

Erdek ilçesinde 22 yaşındaki genç kız, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Erdek ilçesinde Burak İ. (26) ile birlikte alkol aldığı iddia edilen Dilruba Elif Çetin (22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burak İ., kız arkadaşı Çetin'i bıçakla yaraladıktan sonra balkondan atlayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğüs ve sırt bölgesinden bıçaklandığı belirlenen Dilruba Elif Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cinayet şüphelisi Burak İ., kısa süre sonra olay yerine yakın bir noktada araç içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Genç kızın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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