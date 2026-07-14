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Erdek'te denize giren kadın kurtarılamadı

Erdek'te denize giren kadın kurtarılamadı
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde denize giren 54 yaşındaki Ayşe K., boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde denizde boğulma tehlikesi geçiren 54 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan tatil için Ocaklar Mahallesi'ne gelen Ayşe K., denize girdikten bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayşe K., ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ayşe K.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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