Erdek'te Bulunan Ceset Halit Yukay'a Ait

Erdek açıklarında gündüz Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cesede ait parçanın, akşam ise naaşın kalan kısmının çıkarılmasının ardından cansız beden Bursa'ya sevk edildi.

Balıkesir'in Erdek açıklarında yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında gündüz saatlerinde Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçası bulunarak denizden çıkarılmıştı. Akşam saatlerinde ise TCG Alemdar gemisinde görevli dalgıçlar tarafından naaşın kalan kısmı tek parça halinde su yüzeyine alındı.

Çıkarılan naaş, Bandırma Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından otopsi ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - BALIKESİR