Haberler

Erdek'te Bulunan Ceset Halit Yukay'a Ait

Erdek'te Bulunan Ceset Halit Yukay'a Ait
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek açıklarında yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında, Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları bulunmuş, ardından naaşın kalan kısmı da çıkarılarak Bursa'ya sevk edilmiştir.

Erdek açıklarında gündüz Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cesede ait parçanın, akşam ise naaşın kalan kısmının çıkarılmasının ardından cansız beden Bursa'ya sevk edildi.

Balıkesir'in Erdek açıklarında yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında gündüz saatlerinde Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçası bulunarak denizden çıkarılmıştı. Akşam saatlerinde ise TCG Alemdar gemisinde görevli dalgıçlar tarafından naaşın kalan kısmı tek parça halinde su yüzeyine alındı.

Çıkarılan naaş, Bandırma Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından otopsi ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'de giden gidene! Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı

Taraftarın sevgilisi de takımdan yollandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.