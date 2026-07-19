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Erciyes'te rahatsızlanarak mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Erciyes'te rahatsızlanarak mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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Erciyes Dağı'na yürüyüşe çıkan 3 kişiden biri rahatsızlanınca, ekipler seferber oldu ve 3 bin 100 metre rakımda mahsur kalanlar güvenli bölgeye indirildi.

Erciyes Dağı'na yürüyüş yapmak için çıkan 3 kişi, rahatsızlanınca ekipler seferber oldu. Kurtarma operasyonu başlatan ekipler; 3 bin 100 metre rakımda şahıslara ulaşarak güvenli bölgeye indirdi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde N.K., H.E. ve A.E. Erciyes Dağı'na yürüyüş yapmak için çıktı. 3 bin 100 metre rakımdaki Şeytan deresi mevkiinde H.İ. rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma, AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler; N.K., H.E. ve A.E.'ye kısa sürede ulaştı. H.İ.'nin ilk tedavisi bulunduğu yerde yapılırken, mahsur kalan 3 kişi daha sonra güvenli bölgeye indirildi.

Şahıslar, kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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