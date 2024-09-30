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Erciş'te Yasa Dışı Avcılığa Cezai İşlem

Erciş'te Yasa Dışı Avcılığa Cezai İşlem
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Van'ın Erciş ilçesinde yasa dışı avlanan bir kişiye 11 bin 548 TL idari para cezası uygulanırken ruhsatsız av tüfeğine el konuldu. Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri, kaçak avcılığa karşı denetimlerini sürdürüyor.

Van'ın Erciş ilçesinde yasa dışı avlanan kişiye 11 bin 548 TL idari para cezası uygulanırken ruhsatsız tek kırma av tüfeğine el konuldu.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKPM) 14. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri yasa dışı ve kaçak avlananlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde DKMP Erciş Şefliği ekipleri tarafından yapılan av koruma kontrol çalışmalarında yasa dışı avlanan bir kişi hakkında tutanak düzenledi. Ruhsatsız tek kırma av tüfeğine Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilmek üzere el konuldu. Şahıs hakkında ise 11 bin 548 TL idari para cezası uygulandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Güncel Çevre Hukuk Erciş van

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