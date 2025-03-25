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Erciş'te Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Erciş'te Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
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Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, Tekevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erciş ilçesine bağlı Tekevler Mahallesi'nde meydana geldi. O.Y. yönetimindeki 65 ABD 700 plakalı Fiat Uno marka otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı, otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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