Erciş'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sahil yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LP 0906 plakalı Volkswagen Golf marka otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - VAN