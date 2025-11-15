Erciş'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil takla attı. Olayda 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Van'ın Erciş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sahil yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LP 0906 plakalı Volkswagen Golf marka otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa