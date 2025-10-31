Erciş'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 18 Bin TL Ceza

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi.

Erciş ilçesinde jandarma unsurlarınca yapılan önleyici kolluk faaliyetleri çerçevesinde Deliçay Mahallesi'nde adli arama gerçekleştirildi. Yapılan arama neticesinde ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Olayla ilgili şahıslara toplam 18 bin 508 TL idari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı. - VAN