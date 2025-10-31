Erciş'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 18 Bin TL Ceza
Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Olayla ilgili şahıslara 18 bin 508 TL idari para cezası uygulandı.
Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi.
Erciş ilçesinde jandarma unsurlarınca yapılan önleyici kolluk faaliyetleri çerçevesinde Deliçay Mahallesi'nde adli arama gerçekleştirildi. Yapılan arama neticesinde ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Olayla ilgili şahıslara toplam 18 bin 508 TL idari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa