Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama

Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den dikkat çeken açıklama
24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun

Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markaları evinize sokmayın
İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Minguzzi davası ertelendi! Savcının her iki sanık için bir talebi var

Erciş'te otomobille hafif ticari araç çarptı: 5 yaralı

Erciş'te otomobille hafif ticari araç çarptı: 5 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Sahilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Polat Y.'nin kullandığı 07 ABJ 338 plakalı hafif ticari araç ile Fırat K.'nin idaresindeki 26 B 2474 plakalı otomobil çarpıştı. 26 B 2474 plakalı otomobil takla atarak ters döndüğü kazada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - VAN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.