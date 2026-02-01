Seyir halindeki otomobilde yangın
Van'ın Erciş ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, sürücünün aracını yol kenarına çekip yardım istemesiyle kontrol altına alındı, ancak otomobilde önemli maddi hasar meydana geldi.
Van'ın Erciş ilçesinde seyir halindeki otomobilin motorunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Yukarı Işıklı Mahallesi civarında meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki 44 ADG 474 plakalı Opel marka otomobilin motor kısmından alevlerin çıktığını gören sürücü aracı yol kenarında çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, otomobilde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN