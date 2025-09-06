Erciş'te Otomobil Koyun Sürüsüne Çarptı: 8 Koyun Telef Oldu
Van'ın Erciş ilçesinde bir otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 8 koyun telef oldu. Kazada sürücü hafif yaralanırken, jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
Van'ın Erciş ilçesinde otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 8 koyun telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, kaza, dün gece Erciş-Patnos karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, karşıya geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Kazada 8 koyun telef olurken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri ise başka kazaların yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Telef olan koyunlar ve kaza yapan otomobil yoldan kaldırdıktan sonra tek şeritten verilen yol trafiğe açıldı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa