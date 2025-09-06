Haberler

Erciş'te Otomobil Koyun Sürüsüne Çarptı: 8 Koyun Telef Oldu

Erciş'te Otomobil Koyun Sürüsüne Çarptı: 8 Koyun Telef Oldu
Güncelleme:
Van'ın Erciş ilçesinde bir otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 8 koyun telef oldu. Kazada sürücü hafif yaralanırken, jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün gece Erciş-Patnos karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, karşıya geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Kazada 8 koyun telef olurken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri ise başka kazaların yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Telef olan koyunlar ve kaza yapan otomobil yoldan kaldırdıktan sonra tek şeritten verilen yol trafiğe açıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
