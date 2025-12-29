Haberler

Erciş'te Belçika yapımı uzun namlulu silah ele geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 adet Belçika yapımı FN Fal marka uzun namlu piyade tüfeği ve 252 fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Belçika yapımı uzun namlu piyade tüfeği ele geçirildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Tekler Mahallesi'ndeki bir adreste arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Y.D. (47) isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan adli arama sonucunda 1 adet Belçika yapımı FN Fal marka uzun namlu piyade tüfeği, 252 adet 7.62x51 mm çapında fişek, 2 adet piyade tüfeği şarjörü ele geçirilmiştir. Şüpheli Y.D. isimli şahıs hakkında adli işlemler başlatılarak gözaltına alınmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
