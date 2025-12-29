Erciş'te Belçika yapımı uzun namlulu silah ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Belçika yapımı uzun namlu piyade tüfeği ele geçirildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Tekler Mahallesi'ndeki bir adreste arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Y.D. (47) isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan adli arama sonucunda 1 adet Belçika yapımı FN Fal marka uzun namlu piyade tüfeği, 252 adet 7.62x51 mm çapında fişek, 2 adet piyade tüfeği şarjörü ele geçirilmiştir. Şüpheli Y.D. isimli şahıs hakkında adli işlemler başlatılarak gözaltına alınmıştır" denildi. - VAN