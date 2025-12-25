Van'da silah ele geçirildi: 1 gözaltı

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah ele geçirildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Jandarma Bölük Komutanlığınca Erciş ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Y.A. (60) isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan adli arama sonucunda, 2 adet uzun namlulu silah, 1 adet tabanca, 3 adet tabancaya ait şarjör, 193 adet 9x9 mm fişek, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 25 adet av tüfeğine ait fişek, 1 adet tek kırma av tüfeği, 1 adet pompalı av tüfeği ve 1 adet kasatura ele geçirilmiştir. Şüpheli Y.A. hakkında adli işlemler başlatılarak gözaltına alınmıştır" denildi. - VAN