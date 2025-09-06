Haberler

Erciş'te iki kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeşten biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Van Yolu Caddesi üzerindeki bir kafe önünde meydana geldi. Bir kafenin sahibi olan 2 kardeş, iş yerlerinin önünde park halindeki hafif ticari araçlarının içinde bulundukları sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı kardeşlere olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğerinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. - VAN

