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Erciş'te akraba aileler arasında arazi kavgası: 8 yaralı

Erciş'te akraba aileler arasında arazi kavgası: 8 yaralı
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Van'ın Erciş ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden akraba iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada biri ağır 8 kişi yaralandı. Hastane önünde devam eden olayda güvenlik önlemleri alındı, soruşturma sürüyor.

Van'ın Erciş ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada biri ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Erciş'in Yoldere Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden akraba iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavga hastane önünde devam etti. Olayın büyümesi üzerine hastane girişleri güvenlik amacıyla geçici olarak kapatılırken, ilk belirlemelere göre biri ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandı.

Kavgada yaralanan kişiler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın büyümesini önlemek amacıyla polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, giriş ve çıkışlar bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kavgaya karışan şüphelilerin tespiti ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar sürdürülüyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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