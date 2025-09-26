Haberler

Erçek Gölü Kıyısındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Van'ın Erçek Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle önemli bir habitat zarar gördü.

Van'ın önemli sulak alanlarından biri olan ve birçok yabani kuş türüne ev sahipliği yapan Erçek Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Van'ın önemli sulak alanlarından biri olan ve birçok yabani kuş türüne ev sahipliği yapan Erçek Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı ile Erçek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesiyle bölgeye destek amaçlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinde yardımıyla yangın diğer sazlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangında çok sayıda sazlık alan zarar görürken, göçmen kuşların barındığı habitat da olumsuz etkilendi. Çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
