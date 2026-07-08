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KKTC'de Ercan Havalimanı'na siber saldırı girişimi şüphelisi tutuklandı

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KKTC'deki Ercan Havalimanı'nın ana sunucusuna uzaktan erişimle zararlı yazılım yüklenmesiyle ilgili soruşturmada şüpheli hakkında 2 gün tutukluluk emri verildi. Saldırıda veri kaybı yaşanmadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Ercan Havalimanı'nın ana sunucusuna uzaktan erişimle zararlı yazılım yükleyen şüpheli hakkında 2 gün tutukluluk emri verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Ercan Havalimanı'na yönelik siber saldırı gerçekleştirildi. Lefkoşa Mahkemesi'ne aktarılan bilgilere göre, 23 Haziran'da Demirhan Polis Karakolu'na başvuran T&T Havalimanı İşletmeciliği yetkilileri, şirket bünyesindeki Ercan Havalimanı sisteminin bağlı olduğu ana sunucunun işletim sistemine, 22 Haziran saat 23.20 sıralarında uzaktan erişim sağlandığını bildirdi. Şirket yetkilileri, sunucuya 2 Temmuz saat 12.00'de sistem verilerini silmek üzere tasarlanmış zararlı bir yazılım yüklendiğinin bilgi işlem personeli tarafından tespit edildiğini, yazılımın etkisiz hale getirildiğini, herhangi bir veri kaybı yaşanmadığını ve ana sunucunun zarar görmediğini belirtti. Polis, iş yerinden istifa eden bilgi işlem sorumlusundan şüphelenildiğinin kendilerine bildirildiğini ve olayın soruşturulmasının talep edildiğini kaydetti.

Soruşturma kapsamında, Ercan Havalimanı'ndaki sunucuları kuran şirket tarafından gönderilen log kayıtlarının incelendiği, zararlı yazılımın yüklendiği tarih ve saatlerde sunucuya hangi şirket üzerinden bağlantı kurulduğunun tespit edildiği belirtildi. Polis, elde edilen log kayıtlarının detaylı şekilde incelenmesi ve ana sunuculara farklı zararlı yazılımların yüklenip yüklenmediğinin araştırılması gerektiğini belirterek mahkemeden ek süre talep etti.

Mahkeme, soruşturma kapsamında zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına hükmetti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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