Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erbil yakınlarında petrol rafinesinde yangın

3. Sayfa Haberleri

Erbil yakınlarında petrol rafinesinde yangın

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kenti yakınlarındaki Gwer petrol rafinesinde yangın çıktı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kenti yakınlarındaki Gwer petrol rafinesinde yangın çıktı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan petrol rafinesinde yangın çıktı. Erbil kenti yakınlarındaki Gwer petrol rafinesinde çıkan yangın hakkında açıklama yapan Erbil Sivil Savunma Müdürü Sözcüsü Serkavt Kareş, Erbil - Gwer yolu üzerinde yer alan petrol rafinesinde çıkan yangını kontrol altına almak için 7'den fazla itfaiye aracının olay yerine sevk edildiğini aktardı.

Yangının kısa bir sürede yayıldığını belirten Kareş, yangında meydana gelen hasarın henüz tespit edilmediğini ve yangının çıkış nedenin de henüz bilinmediğini açıkladı. Yangın ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Yerel kaynaklar, 3 akaryakıt deposuna sıçrayan yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini ve yangın ile ilgili soruşturma başlatılacağı bildirdi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erbil Irak 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title