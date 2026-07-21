Erbil Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak durduruldu
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Erbil Uluslararası Havalimanı, ABD-İran gerilimi kapsamında bölgeyi hedef alan İHA saldırıları sonrası tüm uçuşları geçici olarak askıya aldı. Havalimanı Müdürü, güvenlik durumu normale dönene kadar uçuşların durdurulduğunu açıkladı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil Uluslararası Havalimanı'nda bölgede düzenlenen İHA saldırıları nedeniyle uçuşları geçici olarak durduruldu.
ABD-İran gerilimi Orta Doğu'da hava trafiğini etkilemeye devam ediyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına misilleme olarak IKBY'nin başkenti Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu'nun İHA'larla hedef alınmasının ardından Erbil Uluslararası Havalimanı'nda uçuşları geçici olarak durduruldu.
Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, "Erbil kentini ve hava sahasını hedef alan saldırı dalgası nedeniyle Erbil Havalimanı'na iniş ve kalkış yapan tüm uçuşlar geçici olarak askıya alındı. Güvenlik durumu istikrara kavuşup normale döner dönmez uçuşlar yeniden başlayacak" dedi. - ERBİL