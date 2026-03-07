Haberler

Erbil'de otel yakınlarında İHA saldırısı: 4 İHA imha edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

IKBY Terörle Mücadele Birimi, Erbil'de gerçekleşen insansız hava aracı saldırısında toplam 4 İHA'nın imha edildiğini açıkladı. Saldırının Ercan Rotana oteli çevresinde gerçekleştiği bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, başkent Erbil'de gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 İHA'nın imha edildiğini açıkladı.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları ve İran'ın bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik misilleme saldırıları sürerken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yeni bir insansız hava aracı saldırısı yaşandı. Irak basını, hedef alınan yerin Erbil kent merkezindeki 100 Metre Caddesi üzerinde bulunan Ercan Rotana oteli olduğunu açıkladı. IKBY Terörle Mücadele Birimi'nden yapılan açıklamada, "Koalisyon güçleri saat 22.41'de, Erbil semalarında patlayıcı yüklü 4 adet İHA'yı imha etti. İHA'lardan birinin enkazı bir otelin yakınındaki boş alana düştü, herhangi bir can kaybı yaşanmadı" ifadeleri kullanıldı.

Saldırı sonucunda can kaybı olup olmadığına ve otelde meydana gelen maddi hasarın boyutuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Saldırı, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin IKBY'de bulunan vatandaşlarını, kaldıkları otellerin hedef alınabileceği konusunda uyarmasından yaklaşık bir saat sonra gerçekleşti. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama

İran'da vahşet ne kadar sürecek! Eylül demişti, yeni tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
İran Meclis Başkanı Galibaf: İran'ın geleceğini İran milleti belirler, Epstein çetesi değil

İran'dan Trump çıldırtacak sözler! Epstein detayı dikkat çekti
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler

Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
Bir jest de İspanya'dan geldi

Bir jest de İspanya'dan! Ekrandaki Türkçe yazı güldürdü
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!