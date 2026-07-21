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Irak'ta ABD Başkonsolosluğu'na İHA saldırısı

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu, 3 İHA ile hedef alındı. Saldırı hava savunma sistemleri tarafından önlendi, can ve mal kaybı yaşanmadı. Olay, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına misilleme olarak değerlendiriliyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu'na yönelik İHA saldırısı, hava savunma sistemleri tarafından engellendi.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına misilleme olarak Orta Doğu'daki ABD üsleri ve diplomatik misyonları hedef alınmaya devam ediyor. IKBY'nin başkenti Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu'na yönelik İHA saldırısı düzenledi.

Adı açıklanmayan güvenlik kaynakları, ABD Başkonsolosluğu'nun 3 İHA ile hedef alındığını ve İHA'ların tamamının hedeflerine ulaşamadan hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Kaynaklar, saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, saldırıda can ve mal kaybı yaşanmadığını aktardı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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