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Erbaa'da korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erbaa'da korkutan yangın

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 katlı aparmanda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde 4 katlı aparmanda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Mehmet Akif Mahallesi Beylik Caddesi'nde 4 katlı apartmanın en üst katında henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın anında evde kimsenin olmadığının tespit edilmesi ekiplere rahat bir nefes aldırdı. Yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın tamamen söndürülerek kontrol altına alındı. Maddi hasarla atlatılan yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. - TOKAT

Erbaa'da korkutan yangın

Erbaa'da korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Yangın, Tokat, Erbaa, 3. Sayfa, Haberler

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