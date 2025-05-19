Erbaa'da Kardeş İhalesi: Tartışma Kanlı Bitti

Tartıştığı ağabeyini ve yengesini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde öfkeli kardeş, tartıştığı ağabeyini ve yengesini silahla vurdu. Ağır yaralanan yenge hayatını kaybetti.

Olay, Erbaa ilçesi Karayaka Beldesi Orta Mahalle'de yaşandı. İddiaya göre S.D. ağabeyi E.D. ve yengesi Safiye D. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce S.D., ağabeyi E.D.'yi ve yengesi Safiye D.'yi silahla yaraladı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Erbaa Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan Safiye D. doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. S.D. ise olayın ardından jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlattı.