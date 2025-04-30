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Epilepsi Hastası Genç, Otobüsü Kaçırınca İETT Şoförü ile Tartıştı

Epilepsi Hastası Genç, Otobüsü Kaçırınca İETT Şoförü ile Tartıştı
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İstanbul Şişli Mecidiyeköy'de epilepsi hastası Serhat Dağ, hastaneye yetişmek için kaçırdığı İETT otobüsünün önünü kesti ve şoförle tartıştı. Olayda yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Şişli Mecidiyeköy'de İETT otobüsünü kaçırdıktan sonra aracın önünü kesip dakikalarca şoför ile tartışan Serhat Dağ, yaşananları anlattı. Dağ, epilepsi hastası olduğunu ve o gün hastaneye yetişmesi gerektiğini söyledi.

Olay, geçtiğimiz Pazar öğle saatlerinde Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddiaya göre hastaneye gitmeye çalışan epilepsi hastası Serhat Dağ, Mecidiyeköy-Arnavutköy seferini yapan 336 M sayılı İETT otobüsünü kaçırdı. Duraktan kalkan aracın peşinden koşan Dağ, otobüse binmek istedi. Şoför, durak harici yolcu alımının yasak olması nedeniyle yolcuyu otobüse almadı. Bunun üzerine Serhat Dağ, yolun ilerisinde trafik ışıklarında duran aracın önünü kesti ve geç kaldığını belirtip sürücü ile tartışmaya başladı. Dakikalarca otobüsün önünü keserek ilerleyen Dağ, bir süre sonra yoldan çekildi. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

"Epilepsi hastasıyım, hastaneye yetişemeden yolda düşüp bayılmışım"

Konu ile yaşadıklarını anlatan Serhat Dağ, "Olay geçtiğimiz Pazar günü saat 13.00 sıralarında Mecidiyeköy'de oldu. Ben sokak müzisyenliği yapıyorum. Epilepsi hastalığımdan dolayı çalışamıyorum. Acilen hastaneye gidip serum taktırmam lazım. İlaç yazdırmam lazım. O sırada koşarak giderken baktım otobüs şoförü hareket etmeye başladı. Ben de koşuyordum ve arada 5 metrelik mesafe vardı. Yürürken İETT otobüsü şoförüne el salladım. Şoför de aşağı gitti ve ışıklarda durdu. Işıklarda durunca ben de önüne kapandım. Şoför beni almadı. İlk başta yolcular 'Bir şey olmaz, alın' dedi. Şoför de almamakta ısrar etti. Sonra yolcular da şoförden yana olmaya başladı. Ondan sonra nöbet geçirdim. Nöbet geçirdikten sonra dün akşam hastaneden taburcu oldum. Hastaneye yetişemeden yolda düşüp bayılmışım. İnsanlar yardımcı olmuş. Kendime getirmiş. Metro ile hastaneye gidebildim. Şoför, 'Alım yapmak yasak' diyor ama istediği zaman alım yapabiliyor. Kimi insan 'Yasaktır' diyor kimisi de 'Alabilirsin' diyor. Şikayetçi olabilir miyim bilmiyorum ama olmak istiyorum. Şu an araştırıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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