Entübe edildiği iddia edilen Gönül Yazar'dan yeni haber

Sanat dünyasının önemli isimlerinden olan Gönül Yazar, seslendirdiği unutulmaz şarkılar ve eşsiz yorumuyla hafızalarımıza kazındı. Türk sanat müziğinin önemli bir figürü haline gelen Yazar, aynı zamanda Yeşilçam'ın altın yıllarına da tanıklık etti. Sinemanın en parlak döneminde de adından söz ettiren Gönül Yazar'ın geçtiğimiz günlerde sağlık durumunun kötü olduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Çıkan iddialar sonrası sessizliğini bozan Gönül Yazar, Instagram sayfasından bir açıklama yaparak dedikoduları yalanladı.

"BENDEN HINCINI ALIYOR"

Gönül Yazar'ın paylaşımında ''Bugün hakkımda 'entübe edildi' şeklinde çıkan haber yalan ve asılsızdır. Onu yazan kişiyi sürekli yalan haber yaptığı için engellediğimden, benden hıncını bu şekilde alıyor. Böyle bir haber gerçek olsa ona gelene kadar, memleketin en büyük gazeteleri haber yapardı. O kim oluyor? Ayrıca bu adam yaşıyorken rahmetli Cüneyt Arkın'ı ve Orhan Gencebay'ı dört defa 'öldü' diye haber yaptı. Ben şu anda hayatımın en güzel ve sağlıklı günlerini yaşıyorum. Benim için endişelenip arayan soran herkese teşekkür ederim'' ifadeleri kullanıldı.