Duruşma öncesi ortaya çıktı! Katilden Minguzzi'nin annesini çıldırtan hamle

Katilden Minguzzi'nin annesini çıldırtan hamle
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı

Gazetecilere şafak operasyonu! Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltında
Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak

Hastane çıkışı ilk mesaj: Çeteler kaybedecek halk kazanacak
Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı

Maden ocağında göçük! Çok sayıda yaralı var

Entübe edildiği iddia edilen Gönül Yazar'dan yeni haber

Entübe edildiği iddia edilen Gönül Yazar'dan yeni haber
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi Gönül Yazar, hakkında çıkan 'entübe edildi' haberlerini yalanladı. Instagram'dan açıklama yapan sanatçı, "Şu anda hayatımın en güzel ve sağlıklı günlerini yaşıyorum" diyerek iddialara sert bir yanıt verdi. Yazar, kendisi hakkında yalan haberler yapan ve daha önce Cüneyt Arkın ve Orhan Gencebay'ı 'öldü' diye haber yapan kişiyi kınadı.

Sanat dünyasının önemli isimlerinden olan Gönül Yazar, seslendirdiği unutulmaz şarkılar ve eşsiz yorumuyla hafızalarımıza kazındı. Türk sanat müziğinin önemli bir figürü haline gelen Yazar, aynı zamanda Yeşilçam'ın altın yıllarına da tanıklık etti. Sinemanın en parlak döneminde de adından söz ettiren Gönül Yazar'ın geçtiğimiz günlerde sağlık durumunun kötü olduğu ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Çıkan iddialar sonrası sessizliğini bozan Gönül Yazar, Instagram sayfasından bir açıklama yaparak dedikoduları yalanladı.

"BENDEN HINCINI ALIYOR"

Gönül Yazar'ın paylaşımında ''Bugün hakkımda 'entübe edildi' şeklinde çıkan haber yalan ve asılsızdır. Onu yazan kişiyi sürekli yalan haber yaptığı için engellediğimden, benden hıncını bu şekilde alıyor. Böyle bir haber gerçek olsa ona gelene kadar, memleketin en büyük gazeteleri haber yapardı. O kim oluyor? Ayrıca bu adam yaşıyorken rahmetli Cüneyt Arkın'ı ve Orhan Gencebay'ı dört defa 'öldü' diye haber yaptı. Ben şu anda hayatımın en güzel ve sağlıklı günlerini yaşıyorum. Benim için endişelenip arayan soran herkese teşekkür ederim'' ifadeleri kullanıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.