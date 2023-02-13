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Enkazdan çıkarılıp ambulansa alınan kadın: "Param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin"

3. Sayfa Haberleri

- Enkazdan çıkarılıp ambulansa alınan kadın: "Param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin" Sağlık Çalışanı: "Bütün özel hastaneleri sana kurban ederim" Hatay'da enkazdan 138.

- Enkazdan çıkarılıp ambulansa alınan kadın: "Param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin"

Sağlık Çalışanı: "Bütün özel hastaneleri sana kurban ederim"

HATAY - Hatay'da enkazdan 138. saat sonra çıkarılıp, ambulansa alınan Emine Doğu, ambulanstaki Tekirdağ sağlık ekibine, "Param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin" dedi.

Asrın felaketinden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay'da enkaz altındaki depremzedeleri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin 138. saatinde 51 yaşındaki Emine Doğu ile 19 yaşındaki oğlu Bekir Doğu, kurtarıldı.

Enkazdan çıkarıp ambulansa alınan Emine Doğu'nun Tekirdağ'dan bölgeye giden sağlık ekiplerine söyledikleri yürek dağladı.

"Bütün özel hastaneleri sana kurban ederim"

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Emine Doğu, "Param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin" demesi üzerine Tekirdağ sağlık ekibinden Acil Tıp Uzm.Orhan Eroğlu, "Sen cennetliksin. Kurban olayım beni özele götürme diyor. Param yok diyor. Para alırlar benden diyor. Ben sana kurban olurum ya. Bütün özelleri sana kurban ederim ya. Emine abla 28 yıl kayınpederine bakmış, kaynanasına bakmış özür dilerim. 8 yıl babasına bakmış. Melek melek, annesine de bakıyormuş kurban olurum ben sana. Ben seni böyle gördüm ya artık ölsem de gam yemem" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Kurban Hatay 3. Sayfa Haberler

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