Enkaz altından 72 saat sonra kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan 55 yaşlarındaki bir adam Alanya AFAD ekipleri tarafından 72 saat sonra yıkıntıların arasından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hatay'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan 55 yaşlarındaki bir adam Alanya AFAD ekipleri tarafından 72 saat sonra yıkıntıların arasından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları için Hatay'a gelen Antalya Alanya AFAD ekipleri şehirde yıkılmış bir binadan ses duyunca çalışma başlattılar. Saatler süren çalışmanın ardından enkazdan 72 saat sonra 55 yaşlarındaki bir adam kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen depremzede vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Alanya Hatay AFAD 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Enkaz altından 72 saat sonra kurtarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.