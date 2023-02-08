- Enkaz altındaki vatandaşların imdadına böyle yetiştiler Trabzon'dan Adıyaman'a gelen AFAD ve İtfaiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası büyük hasarın yaşandığı Adıyaman'a gelen Trabzon AFAD ve...

- Enkaz altındaki vatandaşların imdadına böyle yetiştiler

Trabzon'dan Adıyaman'a gelen AFAD ve İtfaiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı

ADIYAMAN - Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası büyük hasarın yaşandığı Adıyaman'a gelen Trabzon AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi. Deprem sonrası yurt genelinde olduğu gibi Trabzon'dan deprem bölgesine gelen AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler il merkezindeki çöken binaların enkazlarında çok sayıda depremzedeyi enkaz altından çıkartarak çalışmalara destek verdi. Arama kurtarma çalışmalarında ekiplerin kameralarına yansıyan o anlar duygulandırdı.