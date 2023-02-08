Enkaz altındaki baba-kız 38 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
3. Sayfa Haberleri
Enkaz altındaki baba-kız 38 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı Kahramanmaraş merkezli depremin ardından İskenderun'da enkaz altında kalan baba Nihat Delatioğlu ve otizmli kızı Didem Delatioğlu, depremden 38 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
Enkaz altındaki baba-kız 38 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
HATAY - Kahramanmaraş merkezli depremin ardından İskenderun'da enkaz altında kalan baba Nihat Delatioğlu ve otizmli kızı Didem Delatioğlu, depremden 38 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa