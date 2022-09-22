Engellinin çalınan akülü aracı polis ekiplerince bulundu 3. Sayfa Haberleri Malatya'da bedensel engelli vatandaşın çalınan akülü aracı, polis ekipleri tarafından bulunarak kendine teslim edildiOlay, 20 Eylül Salı günü gece saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya'da bedensel engelli vatandaşın çalınan akülü aracı, polis ekipleri tarafından bulunarak kendine teslim edildi Olay, 20 Eylül Salı günü gece saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ikametinin bahçe kısmında bulunan akülü engelli aracının yerinde olmadığını fark eden A.C. durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aracı çalan şahsın kimliğini kısa sürede belirleyerek şahsı gözaltına aldı. Akülü aracın bulunarak A.C.'ye teslim edildiği olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya Eylül 3. Sayfa Haberler

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