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Engellinin çalınan akülü aracı polis ekiplerince bulundu

3. Sayfa Haberleri

Engellinin çalınan akülü aracı polis ekiplerince bulundu

Malatya'da bedensel engelli vatandaşın çalınan akülü aracı, polis ekipleri tarafından bulunarak kendine teslim edildiOlay, 20 Eylül Salı günü gece saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi'nde meydana geldi.

Malatya'da bedensel engelli vatandaşın çalınan akülü aracı, polis ekipleri tarafından bulunarak kendine teslim edildi

Olay, 20 Eylül Salı günü gece saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ikametinin bahçe kısmında bulunan akülü engelli aracının yerinde olmadığını fark eden A.C. durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aracı çalan şahsın kimliğini kısa sürede belirleyerek şahsı gözaltına aldı.

Akülü aracın bulunarak A.C.'ye teslim edildiği olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya Eylül 3. Sayfa Haberler

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