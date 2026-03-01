Haberler

Avcılar'da karşıdan karşıya geçen engelli genç, araba çarpması sonucu hayatını kaybetti

Avcılar'da karşıdan karşıya geçen engelli genç, araba çarpması sonucu hayatını kaybetti
Avcılar'da otomobilin çarptığı engelli genç İbrahim Tekinışık olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Avcılar'da caddenin karşısına geçmeye çalışan engelli gence otomobil çarptı. Şahıs, olay yerinde hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı

Olay, 01.00 sıralarında Avcılar, Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve engelli olduğu öğrenilen 2003 doğumlu İbrahim Tekinışık'a seyir halinde olan bir otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemenin ardından Tekinışık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır hasar alan otomobilin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybeden engelli vatandaşın cansız bedeni ise otopsi yapılmak için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yol, kaza sebebiyle kısa süreli trafiğe kapatıldı.

Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı. Yetkililerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL

