Engelli çocukları için kurduğu ev hayali yarım kaldı hayatı kabusa döndü

Isparta'da engelli çocukları için müstakil ev yaptırmak isteyen baba, tüm birikimini müteahhite kaptırdığını iddia etti.

Yaklaşık 3 yıl önce müteahhit hakkında açılan davada, mahkeme sürecinde sanığın üzerinde herhangi bir mal varlığı bulunmaması nedeniyle hakkında etkin bir işlem yapılamadığı ve yargılamanın halen sonuçlanmadığı öğrenildi. Vezir Kılınç, süreç içerisinde yaşadığı mağduriyeti, "Psikolojik olarak hiç iyi durumda değilim. Allah rızası için yetkililerden yardım edilmesini, bir elin uzatılmasını ve sesimin duyulmasını istiyorum. Buradan da bizi yıllardır mağdur eden şahsa sesleniyorum hiç mi vicdanın yok? Bu çocukların hakkını nasıl gasp edersin? Ben seni Allah'a havale ediyorum, hakkım haram olsun" sözleriyle anlattı.

Antalya'dan emekli olduktan sonra engelli çocuklarının apartman yaşamında zorlandığını belirten 54 yaşındaki Vezir Kılınç, çocuklarının daha rahat edebilmesi için memleketi Isparta'ya yerleşme kararı aldı. Kılınç, kendi arsası üzerine müstakil bir ev yaptırmak amacıyla 2021 yılında M.Ş. isimli bir müteahhitle toplam 365 bin lira bedelle anahtar teslim anlaşması yaptı. Anlaşma kapsamında 265 bin lirayı peşin ödeyen Kılınç, kalan tutarı ev tamamlandıktan sonra vermek üzere sözleşme imzaladı.

İnşaat tamamlanmadı, dava süreci sonuçsuz kaldı

Aradan geçen yaklaşık 5 yılda inşaatta kısmi bir ilerleme sağlandığını belirten Kılınç, 2021 yılında yapılan anlaşmada müteahhidin, "6 ayda teslim edeceğim" sözünü yerine getirmediğini, ayrıca aradan geçen süreçte "malzeme fiyatları arttı" gerekçesiyle kendisinden ek ödeme talep ettiğini öne sürdü. Ancak bu talepten sonra inşaatta yeniden duraksama yaşandığını ve hiçbir ilerleme kaydedilmediğini ifade etti. Geçen süre sonunda, 2023 yılında inşaatın tamamlanmayacağını anlayan Kılınç, müteahhit hakkında dava açtı. Ancak mahkeme sürecinde müteahhidin üzerinde herhangi bir mal varlığı bulunmaması nedeniyle hakkında etkin bir işlem yapılamadığı ve yaklaşık 3 yıldır devam eden yargı sürecinin de halen sonuçlanmadığı öğrenildi.

"6 ay içinde teslim edeceğini söyledi ancak bu süreçte inşaat yapılmadı"

Baba Kılınç, "Ben Antalya'da ikamet ediyordum. Yirmi beş yıldır Antalya'daydım. Çocuklarım için Isparta merkezine bağlı Sav kasabasında arsam vardı. Buraya çocuklarım için tüm birikimimle ev yaptırmak istedim. Isparta'da inşaat firması sahibi ile 30 Ağustos 2021 tarihinde sözleşme yaptık. Anahtar teslim 350 bin liraya ev yapılacaktı. 29 Kasım 2021'de ruhsat çıktı. Bana ruhsat tarihinden itibaren 6 ay içinde teslim edeceğini söyledi ancak bu süreçte inşaat yapılmadı" dedi.

İkinci anlaşma ve dava süreci

Kılınç, "Daha sonra 2023 yılında karşılıklı anlaşarak inşaat maliyetlerini güncelleyip yeniden anahtar teslim sözleşme yaptık. Bu süreçte üç ay süre istediler ancak bu sürede de herhangi bir çalışma yapılmadı. Biz de bunun üzerine güncellenen maliyet üzerinden alacak davası açtık. Karşı taraf itiraz etmedi ve avukatım davanın kesinleştiğini söyledi. Bu süreçten sonra karşı tarafla iletişim kuramadım" dedi.

"Tüm birikimimi buraya yatırdım, şu an inşaatı bitirecek imkanım yok"

Kılınç, "Müteahhidin üzerinde herhangi bir mal varlığı bulunmadığı için hukuken hiçbir işlem yapılamadı. Dava hala açık ve yaklaşık 3 yıldır devam ediyor. Avukatımla görüştüğümde ise bu süreçte yapabileceğimiz hiçbir şeyin olmadığını söylüyor. Bana "Üzerinde mal varlığı yok. Alacak davamız kesinleşti. Beklememiz gerekiyor" dedi. 2023 Ekim ayında açtık bu dava hala daha bekliyoruz ve hukuken hiçbir ilerleme katedemiyoruz. Çocuklarım engelli olduğu için çalışamıyorum, emekliyim ve aldığım destek sadece temel ihtiyaçlara yetiyor. Tüm birikimimi buraya yatırdım, şu an inşaatı bitirecek imkanım yok" dedi.

"Allah rızası için yardım edilmesini, elimden tutulmasını ve sesimin duyulmasını istiyorum"

Daha önce de röportaj vererek adalet çağrısında bulunduğunu belirten Kılınç, "Bu haberden sonra Isparta Aile Sosyal ve Çalışma İl Müdürlüğü'nden evime gelip konuyla ilgileneceklerini söylediler ama şu anda herhangi bir dönüş olmadı o taraftan da hala bir destek bekliyoruz. Ben ne istiyorsam çocuklarım için istiyorum. Yetkililerden destek bekliyorum. Gerçekten çok kötü durumdayım" şeklinde konuştu.

"Hiç mi vicdanın yok? Hakkım haram olsun"

Kılınç, "Buradan ben bizleri dolandıran şahsa seslenmek istiyorum. Hiç mi vicdanın yok? Bu çocuklarımın hakkını nasıl gasp edersin? Ben seni Allah'a havale ediyorum. Hakkım haram olsun" diye konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı