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Engelli Çobanı Döven Kız Kardeşlere Para Cezası

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde içki almayı reddeden çobanı döven kız kardeşler hakkında karar verildi. Mahkeme, sanıklara hapis cezası ve adli para cezası uyguladı.

Engelli çobanı öldüresiye döven kız kardeşlere para cezası

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, kendilerinden istenen içkiyi almayı reddeden çoban Nail Yener'i sopayla darbeden Melek G. ve Seçil G. kardeşlerin yargılandığı davada karar çıktı.

Olay 20 Eylül 2024 tarihinde Andırın ilçesi kırsal Çokak Mahallesi'nde meydana gelmişti. Kendilerine içki almasını istediği çoban Nail Yener'i oyun oynayıp ve şarkı söyleyerek darbeden kız kardeşler gözaltına alınmıştı. Nail Yener ve yakınlarının şikayetçi olması üzerine Melek G. ile Seçil G. tutuklanmıştı. Andırın Adliyesi'ndeki duruşmada mahkeme, Seçil G.'ye 1 yıl 9 ay 20 gün, Melek G.'ye ise 1 yıl 3 ay 37 gün hapis cezası verdi. Mahkeme her ikisine adli para cezası da uygulanmasına hükmetti. Duruşmada pişman olduklarını ifade eden sanıklar, benzer bir suçu tekrarlamayacaklarına dair beyanda bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi, delillerin toplanmış olmasını ve pişmanlık ifadelerini dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve tahliyelerine karar verdi.

Kız kardeşler Seçil G.'ye 19 bin 400 lira, Melek G.'ye ise 11 bin 600 lira adli para cezası da verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa
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