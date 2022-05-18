Engelli bireyin temsili askerlik yaptığı uygulamada aranması olan 2 şahıs yakalandı - Haberler

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Engelli bireyin temsili askerlik yaptığı uygulamada aranması olan 2 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Engelli bireyin temsili askerlik yaptığı uygulamada aranması olan 2 şahıs yakalandı Askerlik hayali gerçek oldu, GBT ve plaka sorgulaması yaptı Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 42 yaşındaki vatandaşın askerlik hayali, 'Temsili Askerlik' uygulaması çerçevesinde gerçek oldu.

Engelli bireyin temsili askerlik yaptığı uygulamada aranması olan 2 şahıs yakalandı

Askerlik hayali gerçek oldu, GBT ve plaka sorgulaması yaptı

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 42 yaşındaki vatandaşın askerlik hayali, 'Temsili Askerlik' uygulaması çerçevesinde gerçek oldu. Jandarma üniforması giyen vatandaşın, GBT ve plaka sorgulaması yaptığı uygulamada ise aranması olan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, engelli vatandaşlar için başlattığı Temsili Askerlik uygulaması çerçevesinde askerlik hayali olan vatandaşlar 1 günlüğüne üniformayı giyerek askerlik yaptı. Bu doğrultuda, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan ve kekeme ile doğuştan sağ elinin orta parmağı olmadığı için askerlik yapamayan 42 yaşındaki Kani Genç'in hayali de gerçek oldu. Jandarma üniforması giyen Genç, annesinin elini öptükten sonra Caferiye Mahallesi'nde yapılan denetimlere katıldı. 98 araç, 207 kişinin kontrol edildiği denetime katılan Genç, plaka ve GBT sorgulaması yaptı.

Öte yandan, jandarma üniforması giyen vatandaşın katıldığı denetimde aranması olan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Sezgin Genç - 3. Sayfa

Genel Bilgi Tarama, Sakarya, Kocaali, Engelli, 3. Sayfa, Haberler

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