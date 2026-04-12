Edirne'de zimmetine para geçirdiği iddia edilen müdür tutuklandı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü köyü yakınlarında jandarma ekiplerinin 'zimmet' iddiasıyla gözaltına aldığı Enez Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü B.N (36), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Enez Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü B.N'nin, birliğin hesabındaki paraları zimmetine geçirdiği belirlendi. Yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, Zanlı B.N'nin Enez Kaymakamlığı'na zimmetli bir araçla Lalapaşa ilçesine gittiği belirledi.

Lalapaşa Jandarma Komutanlığı, Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından araç Küçünlü köyü yakınlarında durduruldu. B.N gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Edirne Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'zimmet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - EDİRNE

