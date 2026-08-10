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Enez'de Yaban Kuşu Operasyonu: 257 Kuş Kurtarıldı

Enez'de Yaban Kuşu Operasyonu: 257 Kuş Kurtarıldı
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Edirne'nin Enez ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı ticareti yapılan 257 yabani kanatlı kuş ele geçirildi. Farklı türlerden oluşan kuşlar koruma altına alınırken, yetkililer mücadelenin süreceğini açıkladı.

Edirne'nin Enez ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, ticarete konu edildiği tespit edilen 257 yabani kanatlı kuş ele geçirilirken, kuşlar koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Enez'de yaban hayvanlarının mevzuata aykırı şekilde bulundurulması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, ticarete konu edildiği belirlenen toplam 257 yabani kanatlı kuşa el konuldu.

Ele geçirilen yabani kuşlar arasında çamurcun, kılkuyruk, mandarin ördeği, yeşilbaş ördek, suna, karolin ördeği ve sessiz kuğu gibi farklı türlerin bulunduğu belirtilirken, el konulan kuşlar, işlemlerin tamamlanmasının ardından koruma altına alındı. Yetkililer, yaban hayvanlarının mevzuata aykırı şekilde bulundurulmasına ve ticaretinin yapılmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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