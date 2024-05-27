Enez'de şüphelinin üst aramasında tabanca ve mühimmat ele geçirildi

Edirne'nin Enez ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamada bir şüphelinin üst aramasında tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı uygulamada durdurulan bir şüphelinin üst aramasında 1 tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 1 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE