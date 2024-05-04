Endonezya'nın Güney Sulawesi Bölgesinde Sel ve Heyelan: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Endonezya'nın Güney Sulawesi bölgesinde meydana gelen sel ve heyelan sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın Güney Sulawesi bölgesinde şiddetli yağış, sel ve heyelana yol açtı. Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari yaptığı açıklamada, "Luwu'da sel ve toprak kaymaları nedeniyle toplam 14 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Sözcü Muhari, Abdul, eyaletin farklı bölgesinde de 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını aktardı. Muhari, 100'den fazla evde büyük hasar meydana geldiğini, 42 evin yıkıldığını, 4 yol ve 1 köprünün de hasar gördüğünü kaydetti. - JAKARTA