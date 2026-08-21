Endonezya'da uyuşturucu operasyonu: 2,6 ton metamfetamin ele geçirildi

Endonezya açıklarında Tanzanya bayrağı taşıyan bir gemiye gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 Myanmar vatandaşını gözaltına alındı.

Endonezya tarafından ülkenin batısındaki Riau Adaları açıklarında Tanzanya bayrağı taşıyan bir gemiye 17 Ağustos'ta uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Endonezya polisi, operasyon sırasında gemide 2,6 metrik ton sıvı metamfetamin ele geçirilirken 10 Myanmar vatandaşını da gözaltına aldı. Endonezya Ulusal Narkotik Ajansı Başkanı Suyudi Ario Seto, uyuşturucuların gemideki bir su tankında ve bir konteynerin üzerine gizlenmiş 8 adet 200 litrelik bidonda bulunduğunu söyledi. Seto, "Bu, uyuşturucu suçlarının katı formlardan sıvı formlara evrilerek elektronik sigara yoluyla halkın yaşam tarzına sızdığının somut bir kanıtıdır" dedi. Polis operasyonun, geminin sık sık kimliğini değiştirmesinden şüphelenen yetkililerin Aralık ayından itibaren kaydedilen istihbarat bilgilerini incelenmesinin ardından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı