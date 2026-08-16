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Endonezya'da 7.7'lik Deprem: 51 Ölü, OHAL İlan Edildi

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Endonezya'nın Flores Adası açıklarında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 51'e yükseldi, 113 kişi yaralandı. 14 günlük olağanüstü hal ilan edilen bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Endonezya'nın Flores Adası açıklarında dün meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi. Ülkede 14 günlük olağanüstü hal ilan edildi.

Endonezya'nın Flores Adası açıklarında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Yerel saatle 05.58'de meydana gelen ve ülkenin diğer bölgelerinde de hissedilen depremde can kaybı 51'e yükselirken 113 kişi de yalandı, bin 300'den fazla ev yerle bir oldu. Yetkililer, 5 bin kişinin tahliye edildiğini açıklarken 3 bin 500'den fazla asker ve polis görevlendirildi. Devlet enerji şirketi Pertamina'ya göre, bin 300'den fazla ev hasar gördü ve elektrik kesintileri nedeniyle 20 benzin istasyonu hizmet dışı kaldı. Ülkede son yıllarda meydana gelen en şiddetli depremlerden biri olan depremin ardından yaklaşık 341 artçı sarsıntı gerçekleşti.

14 günlük olağanüstü hal ilan edildi

Merkez üssü Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Ende şehrinin yaklaşık 68 kilometre kuzeybatı açıkları olan depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ardından, 14 günlük olağanüstü hal ilan edildi.

Endonezya Jeofizik Ajansı, aynı kıyı şeridi Aralık 1992'de de benzer derecede şiddetli bir depremle sarsıldığını açıklamıştı. Deprem ve tetiklediği tsunami, Flores adasında 2 bin 500'den fazla insanın ölümüne neden olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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