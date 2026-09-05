Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı Lav Püskürttü

Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı, patlamanın ardından lav püskürttü.

Endonezya'nın Anak Krakatoa Adası'nda yer alan Anak Krakatau Yanardağı'nda yerel saatle 23.07'de patlama meydana geldi. Yanardağ, gece yarısı ile 06.00 arasında lav püskürttü. Yanardağ için uyarı seviyesinin "alarm" durumunu içeren 3'üncü seviyede olduğu belirtildi. Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, "İnsanların paniğe kapılmasına gerek yok, ancak tetikte olmaları gerekiyor" denildi. Yetkililer, bölge sakinlerine ve turistlere yasaklanan alanlara girmeme, patlamayı izlemek veya kaydetmek için yanardağa yaklaşmama uyarısında bulundu.

Yaklaşık 157 metre yüksekliğindeki Anak Krakatau Yanardağı'nda Aralık 2018'de meydana gelen patlama sonrası yaşanan tsunami nedeniyle en az 430 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı