Endonezya'daki toprak kaymasında can kaybı 25'e yükseldi

Güncelleme:
Endonezya'nın Batı Java eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında can kaybı 25'e yükseldi. Arama ve kurtarma çalışmalarının zorlu arazi koşulları nedeniyle geçici olarak askıya alındığı bildiriliyor.

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında can kaybı 25'e yükseldi.

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde yer alan Cisarua bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında can kaybı arttı. Polis, yaptığı açıklamada toprak kaymasında can kaybının 25'e yükseldiğini belirterek, Afet Kurbanları Kimlik Tespit (DVI) ekibine 25 ceset torbası teslim edildiğini aktardı. Batı Cava Polis Sözcüsü Hendra Rochmawan, yerel saatle 17.00 itibarıyla 11 cenazenin kimliğinin tespit edildiğini, geri kalan cenazelerin hala otopside olduğunu ifade etti.

Bölgede arama ve kurtarma operasyonlarının zorlu arazi şartları nedeniyle geçici olarak askıya alındığı ve yarın yeniden başlayacağı bildirildi. - JAVA

500

