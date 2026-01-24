Haberler

Endonezya'da heyelan: 7 ölü, 82 kayıp

Endonezya'da heyelan: 7 ölü, 82 kayıp
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde meydana gelen heyelan sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 82 kişi kayıp olarak bildirildi. Yerel yetkililer arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelanda 7 kişi hayatını kaybederken, 82 kişi kayıp olarak bildirildi.

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde şiddetli yağış heyelana yol açtı. Batı Bandung bölgesinde meydana gelen heyelanda 7 kişi hayatını kaybederken, 82 kişi kayıp olarak bildirildi. Yerel yetkili Abdul Muhari, "Kayıp kişi sayısı yüksek, bugün arama-kurtarma çalışmalarımızı en iyi şekilde yürütmeye çalışacağız" dedi.

Endonezya Afet Etkilerini Azaltma Kurumu'ndan (BPBD) yapılan açıklamada, heyelan nedeniyle yerleşim alanlarının toprak altında kaldığı, 30'dan fazla evin tamamen yıkıldığı bildirildi.

Endonezya Meteoroloji Ajansı, Batı Cava'da dünden itibaren bir hafta sürecek aşırı yağış uyarısı yapmıştı. - JAVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha

Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti

3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş

Ali Koç, Okan Buruk'a parmak salladı: Senin de sıran gelecek
Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha

Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha
Türk futbolseverleri kızdıran kare

Türk futbolseverleri kızdıran kare
Afrika Uluslar Kupası Şampiyonu Sadio Mane'yi krallar gibi karşıladılar

Şampiyon olunca krallar gibi karşılandı