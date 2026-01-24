Endonezya'da heyelan: 7 ölü, 82 kayıp
Endonezya'nın Batı Java eyaletinde meydana gelen heyelan sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 82 kişi kayıp olarak bildirildi. Yerel yetkililer arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Endonezya'nın Batı Java eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelanda 7 kişi hayatını kaybederken, 82 kişi kayıp olarak bildirildi.
Endonezya'nın Batı Java eyaletinde şiddetli yağış heyelana yol açtı. Batı Bandung bölgesinde meydana gelen heyelanda 7 kişi hayatını kaybederken, 82 kişi kayıp olarak bildirildi. Yerel yetkili Abdul Muhari, "Kayıp kişi sayısı yüksek, bugün arama-kurtarma çalışmalarımızı en iyi şekilde yürütmeye çalışacağız" dedi.
Endonezya Afet Etkilerini Azaltma Kurumu'ndan (BPBD) yapılan açıklamada, heyelan nedeniyle yerleşim alanlarının toprak altında kaldığı, 30'dan fazla evin tamamen yıkıldığı bildirildi.
Endonezya Meteoroloji Ajansı, Batı Cava'da dünden itibaren bir hafta sürecek aşırı yağış uyarısı yapmıştı. - JAVA