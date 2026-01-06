Endonezya'da sel: 14 ölü

Endonezya'nın Siau Adası'nda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 14 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi bölgesine bağlı Siau Adası'nda şiddetli yağış etkili oldu. Adada yağışların yol açtığı sel felaketinde 14 kişi hayatını kaybetti. Yerel kurtarma ajansının sözcüsü Nuriadin Gumeleng, 4 kişinin kayıp olduğunu belirtirken, şu ana kadar 18 kişinin yaralandığını söyledi. Gumeleng, "Daha fazla kayıp olup olmadığını öğrenmek için yerel halktan bilgi toplamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Selde yüzlerce ev ve kamu binası da tahrip oldu.

Ülkenin afet risk azaltma ajansının sözcüsü Abdul Muhari, ani seller nedeniyle en az 444 kişinin okul ve kiliselere tahliye edildiğini aktardı. Muhari, "Enkaz ve çamur nedeniyle kapanan yolları temizlemek için bölgeye ekskavatörler gönderildi" dedi.

Kuzey Sulawesi Valisi Yulius Selvanus, sellerin yüzlerce evi ve kamu binasını tahrip ettiğini söyledi.

Kasım ayında Sumatra Adası'nda etkili olan şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarında binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi kayıp olarak bildirilmişti. - JAKARTA