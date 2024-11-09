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Endonezya'da Lewotobi Laki-Laki Yanardağı Patladı

Endonezya'da Lewotobi Laki-Laki Yanardağı Patladı
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Haberler
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Flores Adası'ndaki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda 3 kez patlama meydana geldi. Lav ve kül püsküren yanardağ, çevre köylerde hasar oluşturmadı ancak bölge sakinleri uyarıldı. Geçtiğimiz günlerdeki patlamada 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'nın Flores Adası'nda bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patlama sonucu lav ve kül püskürttü.

Endonezya'nın Flores Adası'nda bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda 3 kez patlama meydana geldi. Yanardağ, lav ve kül püskürttü. Küller 9 kilometre yüksekliğe ulaştı. Patlamanın yakınlardaki köylerde herhangi bir hasara yol açtığına dair henüz bir bilgi olmazken, bölge sakinleri "soğuk lav akışına karşı dikkatli olmaları" konusunda uyarıldı.

Öte yandan yanardağda 3 Kasım Pazar günü meydana gelen patlama sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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